Ветеран боевых действий призвал честно признаться, что медицина в РФ платная

Ветеран боевых действий в Афганистане Вадим Глебов рассказал, как долго ему не могли поставить диагноз, как пришлось сдавать много платных анализов. Житель Ростовской области призвал Минздрав быть честным и огласить, что медицина в РФ давно стала платной, сообщает rostovgazeta.ru

«Я не понимаю, почему все время приходится платить за медицинские услуги? Тогда давайте так и будем говорить, что у нас — платная медицина, чтобы все об этом знали и не надеялись напрасно», — возмущается Вадим.

Мужчина рассказал, что потратил около 15 тысяч рублей для того, чтобы наконец ему поставили диагноз. У него появились проблемы с глазами. По месту проживания пройти обследование не получилось, потому что в Новочеркасске нет необходимого оборудования. Ему рекомендовали записаться в частную клинику. Там тоже не оказалось оборудования для полного обследования. Мужчину направили в Ростов в поликлинику, но уже к неврологу, а не офтальмологу.

«Пришел я в поликлинику на Благодатной утром, а там очередь — человек сто. По удостоверению прошел без очереди. Меня направили на консультацию врачей в отделение кардиологии. Там сделали одно УЗИ, а на второе собирались записать на май. Пришлось снова показывать удостоверение. В итоге меня записали на начало марта», — рассказывает Вадим.

В назначенный день мужчина не смог пройти МРТ. Его вес оказался недопустимым для обследования.

«Нередки случаи, когда человек не проходит по весу или по объему живота. А что мы можем сделать? В этой ситуации нужно обращаться в Минздрав, а не в газету. Минздрав должен определить медучреждение, где есть аппарат, который позволит провести необходимое исследование. А у нас такого аппарата нет», — подчеркнули в РОКБ.

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