«Ветеран с оружием» и 30 человек у «Нивы»: вторая сторона побоища под Кемеровом рассказала, почему началась стрельба
VSE42.RU: в Сети появилась версия второй стороны массового конфликта в Кузбассе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В социальных сетях появилось заявление, которое, предположительно, принадлежит второй стороне массового конфликта. Автор публикации представляет противоположную сторону побоища, произошедшего ночью 31 мая недалеко от Кемерова, сообщил VSE42.RU.
По словам заявителя, группа жителей Топок мирно отдыхала на улице у дороги в поселке Ясногорский и, как указывается, «никого не трогала». Затем компания собралась уезжать и припарковалась на обочине трассы. В этот момент мимо проезжала та самая Chevrolet Niva. Люди в салоне автомобиля, по информации автора, стали нецензурно выражаться, а после бросили окурок в голову одному из мужчин.
После непродолжительной словесной перепалки «Нива», как сообщается, уехала. Топкинцы, по их словам, узнали от местных жителей, что конфликтовавший с ними человек якобы является ветераном боевых действий и готов вернуться с оружием. Группа, решив не рисковать, расселась по своим машинам и направилась обратно в Топки, однако их, по информации автора, настигли преследователи.
«Нас преследовали 5-6 автомобилей. В нашей компании было 3 автомобиля. Во время преследования по нам открыли стрельбу, автомобили преследователей пытались подрезать нас и совершать столкновения. Один автомобиль врезался в Jaguar, тот слетел с трассы. Погоня продолжалась до самого г. Топки», – утверждает заявитель.
По информации источника, в Топках люди укрылись в кафе «Сакура», где вынуждены были сооружать баррикады. Заявитель утверждает, что преследователи около 30 минут оставались снаружи, выкрикивали угрозы и требовали выйти. Этот момент, как отмечается, засняла камера уличного наблюдения. Один из пользователей соцсетей добавил: посетителей кафе прятали под столами и в туалетной комнате.
Когда преследователи уехали и люди вышли из заведения, оказалось, что три автомобиля — Jaguar, KIA Sportage и LADA Priora — сильно повреждены. При этом, как сообщил автор, из «Ягуара» пропал мобильный телефон. Хозяин позвонил на свой номер — трубку взял незнакомец, который предложил приехать за ним в Ясногорский.
Компания, как сообщается, собралась вместе со знакомыми и отправилась туда. В Ясногорском они, по информации заявителя, увидели ту самую «Ниву» и толпу примерно из 30 человек рядом. Затем, утверждается в публикации, из «Нивы» открыли огонь, после чего и началось то самое побоище.
Еще один пользователь соцсетей, также назвавшийся представителем противоположной стороны конфликта, утверждает, что женщина из «Нивы», получившая ранение, виновата в случившемся сама.
«Эту женщину никто не бил. Она бежала с бутылкой, пытаясь ударить по голове, это заметили и забрали у нее бутылку, ее оттолкнули. Упала она сама!» – сказал кузбассовец.
Ранее россиянка рассказала в соцсетях, что пострадала от подростков-мотоциклистов с горящим колесом.