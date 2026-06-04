«Ветеран с оружием» и 30 человек у «Нивы»: вторая сторона побоища под Кемеровом рассказала, почему началась стрельба

По словам заявителя, группа жителей Топок мирно отдыхала на улице у дороги в поселке Ясногорский и, как указывается, «никого не трогала». Затем компания собралась уезжать и припарковалась на обочине трассы. В этот момент мимо проезжала та самая Chevrolet Niva. Люди в салоне автомобиля, по информации автора, стали нецензурно выражаться, а после бросили окурок в голову одному из мужчин.

После непродолжительной словесной перепалки «Нива», как сообщается, уехала. Топкинцы, по их словам, узнали от местных жителей, что конфликтовавший с ними человек якобы является ветераном боевых действий и готов вернуться с оружием. Группа, решив не рисковать, расселась по своим машинам и направилась обратно в Топки, однако их, по информации автора, настигли преследователи.

«Нас преследовали 5-6 автомобилей. В нашей компании было 3 автомобиля. Во время преследования по нам открыли стрельбу, автомобили преследователей пытались подрезать нас и совершать столкновения. Один автомобиль врезался в Jaguar, тот слетел с трассы. Погоня продолжалась до самого г. Топки», – утверждает заявитель.

По информации источника, в Топках люди укрылись в кафе «Сакура», где вынуждены были сооружать баррикады. Заявитель утверждает, что преследователи около 30 минут оставались снаружи, выкрикивали угрозы и требовали выйти. Этот момент, как отмечается, засняла камера уличного наблюдения. Один из пользователей соцсетей добавил: посетителей кафе прятали под столами и в туалетной комнате.

Когда преследователи уехали и люди вышли из заведения, оказалось, что три автомобиля — Jaguar, KIA Sportage и LADA Priora — сильно повреждены. При этом, как сообщил автор, из «Ягуара» пропал мобильный телефон. Хозяин позвонил на свой номер — трубку взял незнакомец, который предложил приехать за ним в Ясногорский.

Компания, как сообщается, собралась вместе со знакомыми и отправилась туда. В Ясногорском они, по информации заявителя, увидели ту самую «Ниву» и толпу примерно из 30 человек рядом. Затем, утверждается в публикации, из «Нивы» открыли огонь, после чего и началось то самое побоище.

Еще один пользователь соцсетей, также назвавшийся представителем противоположной стороны конфликта, утверждает, что женщина из «Нивы», получившая ранение, виновата в случившемся сама.

«Эту женщину никто не бил. Она бежала с бутылкой, пытаясь ударить по голове, это заметили и забрали у нее бутылку, ее оттолкнули. Упала она сама!» – сказал кузбассовец.

Ранее россиянка рассказала в соцсетях, что пострадала от подростков-мотоциклистов с горящим колесом.