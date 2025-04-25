Ветерану труда, у которой перекосило дом, подарили ложки, вилки и открытки

Ветерану труда Анне Исаковне Беляевой, у которой перекосило дом, представители администрации округа Пермского края в честь 80-летия Победы подарили ложки, вилки и коллекцию открыток, сообщил properm.ru. По данным издания, 93-летняя женщина неоднократно обращалась с просьбой отремонтировать дом.

По данным издания, ветеран труда, труженик тыла, инвалид 3-й группы Анна Исаковна Беляева обратилась к местным властям с просьбой отремонтировать дом в 2022 году. Поручение выполнили. По мнению женщины, строители использовали некачественные материалы. Вскоре дом перекосило. Ветеран переживает, что в один день крыша упадет ей на голову.

По информации издания, есть распоряжение суда. Согласно документу, подрядчик обязан отремонтировать дом повторно. Ремонт проводили за бюджетные деньги. Решение вынесли в 2022 году. По словам женщины, пока никто дом так и не отремонтировал.

«Никто в результате не может найти управу на нерадивого подрядчика. Мне обидно, что моя жизнь и здоровье потеряли ценность, звание ветерана труда и труженика тыла стало пустым звуком, что меня бросили в беде», — отметила Анна Исаковна.

По данным издания, 23 апреля ветерану в преддверии празднования 9 мая подарили набор: ложки, вилки, ножи и коллекцию тематических открыток. Редакция направила запрос в администрацию округа с просьбой прокомментировать, когда дом ветерана будет отремонтирован.

«Накануне великого праздника больше всего на свете я хочу, чтобы Анна Исаковна больше не плакала и не боялась, что дом рухнет ей на голову», — заявила адвокат, правозащитник Людмила Меновщикова.

Ранее сообщалось, что консульство РФ в Нью-Йорке вручило юбилейные медали ветеранам и блокадникам Ленинграда.