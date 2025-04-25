Консульство РФ в Нью-Йорке вручило юбилейные медали ветеранам и блокадникам Ленинграда

В Нью-Йорке в стенах генерального консульства России состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам Ленинграда, сообщило РИА Новости. Мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы. Оно собрало более ста участников, среди которых были ветераны, а также представители российской диаспоры.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров, открывая церемонию, подчеркнул значимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне в современных условиях.

«Глубоко признательны всем ветеранам и труженикам тыла, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Огромное спасибо вам», — отметил Захаров.

На мероприятии участники имели возможность пообщаться друг с другом, поделиться воспоминаниями и переживаниями. Ветераны, несмотря на возраст, рассказывали о необходимости помнить о тех ужасах, которые им пришлось пережить в годы войны.

В рамках церемонии также состоялась фотовыставка, представленная президентом Русско-американского центра «Наследие» (РАКСИ) Ольгой Зацепиной. Выставка, подготовленная совместно с агентством Sputnik, была посвящена исторической встрече советской и американской армий на реке Эльба в апреле 1945 года.

На экспозиции были представлены уникальные фотографии того времени, свидетельствующие о дружбе и единстве двух народов в борьбе против фашизма.

Ранее сообщалось, что в подмосковном парке «Патриот» к 80-летию Великой Отечественной войны высадят геоглиф.