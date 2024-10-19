Певицу Монеточку объявили в международный розыск

МВД объявило Елизавету Гырдымому, известную под псевдонимом Монеточка*. Основанием стало возбужденное против нее уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом со ссылкой на базы розыска МВД сообщает ТАСС.

В случае признания вины артистке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В этом году Монеточка два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Она по-прежнему распространяла в соцсети информацию и материалы без указания того, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В реест иноагентов Гырдымову включили в январе 2023 года. Артистка получала финансирование из-за рубежа, собирала средства в поддержку Украины и высказывалась против СВО. Сейчас она проживает за рубежом.

Ранее сообщалось о том, что автор веб-сериала Mr. Freeman Мунтян объявлен в международный розыск.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.