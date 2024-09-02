Ветеринар Александров рассказал, какие сны видят собаки

Ученые доказали, что животные видят сны. Специалисты Массачусетского технологического института уверены, что сны собак основаны на реальных событиях. Ветеринар Александров пояснил, что питомцу снятся его хозяева, знакомые люди и животные.

Ветеринар отметил, что собакам также снятся кошмары. Александров предупредил хозяев, что беспокоить в это время питомца не стоит. Понять, что сновидение плохое, несложно: собака рычит, скулит и резко дергается. Пес может непреднамеренно укусить человека, если тот решит его разбудить. Для отдыха пса лучше выбирать спокойное место в доме.

Размер собаки отражается на ее сне. Сновидения крупных пород более продолжительные, а мелких — частые и короткие.

«Щенки видят сны часто, и по какой-то причине собаки постарше видят сны немного чаще, чем собаки среднего возраста», — отметил эксперт Антон Александров.

Ученые изучают, что провоцирует сновидения у собак. Специалисты применяют новые технологии. Ветеринар Александров уверен, что искусственный интеллект поможет в данных исследованиях. Например, чихуахуа имеют больше снов, чем другие породы. Почему так происходит, предстоит изучить. А также понять, как досуг днем влияет на животное ночью.

Ранее сообщалось, что на Кирово-Чепецкой ветеринарной станции призвали исключить кости из рациона собак.