Ветеринар Александров рассказал о важности сна для кошек

Хабаровский ветеринар Антон Александров призвал владельцев котов обратить внимание на количество часов, когда животное спит. Если выходит меньше 16 часов в сутки, то стоит обратиться к специалисту, сообщает transsibinfo.com .

Домашний питомец может испытывать стресс. Недостаточность сна также сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Кошки — хищники. Они спят часто в позах, которые людям кажутся неудобными. Просто так звери готовы в любой момент вскочить и атаковать. Длительность сна также обусловлена тем, что они хищные звери. Им необходимо много сил, чтобы охотиться. Коты предпочитают спать больше днем. Ночью у них начинается сезон охоты. Их важная задача — охранять территорию, которую считают своей.

Для кошек важно чувствовать себя в безопасности, поэтому они обстраивают места для сна в коробках, на полках в шкафах или раковинах. Привычка спать с хозяином говорит о привязанности кота, его доверии и любви к человеку.

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