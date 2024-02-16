Хозяин запертого в подмосковной квартире спаниеля вернулся домой спустя почти неделю

Хозяин запертого в квартире в Томилино спаниеля вернулся домой спустя почти неделю, все это время 60-летний мужчина лежал в наркологической клинике, пишет SHOT .

По информации издания, врачи отпустили мужчину домой после того, как увидели в СМИ и соцсетях информацию о собаке, которая несколько дней сидела под дверью и скулила.

Хозяин пса уже дал объяснения полиции и поблагодарил соседей, которые настаивали на спасении собаки. По данным журналистов, мужчина еще не решил, хочет ли вернуть спаниеля обратно.

Ранее сообщалось, что когда спасатели вскрыли квартиру, то в жилище всюду была грязь. Собака была спасена. Животное накормили и передали на осмотр ветеринарам, затем спаниеля приютила студентка из Люберец.