Вьетнам активизирует усилия по совместному с РФ строительству АЭС

В заявлении вьетнамского кабинета министров отмечена важность ускорения процесса по организации переговоров с Россией с целью подписания соглашения об инвестсотрудничестве по развитию АЭС «Ниньтхуан-1», сообщил oilcapital.ru.

Редакция изучила публикации СМИ, посвященные данной теме. Так, Bloomberg сообщил, что Вьетнам стремится ввести в эксплуатацию АЭС не позднее конца 2031 года. Ранее страна спрогнозировала, сколько денег потребуется на реализацию проекта. Из-за высокой стоимости строительства в 2016 году было принято решение временно прекратить работу в данном направлении.

По информации СМИ, еще одной причиной стали вопросы безопасности. Теперь правительство пересмотрело отношение к ядерной энергетике. Предполагается, что появление АЭС поспособствует укреплению энергетической безопасности, что приведет к экономическому росту. Вьетнам также намерен сотрудничать с Японией по реализации строительства еще одной станции. Ранее правительство заявляло о намерении до 2040 года ввести в эксплуатацию «Ниньтхуан-2».

«В текущем году Вьетнам может столкнуться с дефицитом метана для выработки электроэнергии из-за снижения добычи на его месторождениях», — сообщил «НиК».

По информации «НиК», в 2025 году поставки газа для страны сократятся до 5,3–6,8 млн куб. м в сутки.

Ранее сообщалось, что российские специалисты планируют открытие на Луне первой ядерной электростанции.