Вьетнам откладывается: как чартерная ловушка в Москве обернулась многотысячными тратами для семей с детьми

Пассажиры чартерного рейса N4‑3545 Москва — Камрань (Нячанг) авиакомпании NordWind уже более восьми часов ждут вылета в Шереметьево. Туристы рассказали REGIONS, что к ним на непродолжительное время вышел представитель авиакомпании.

По информации туристов, представитель авиакомпании проинформировал о возможности для пассажиров с детьми. Им могут предложить размещение в отеле. Для того, чтобы воспользоваться услугой, требовалось покинуть стерильную зону.

«Нам пришлось пройти таможню и ждать трансфер до отеля. В общей сложности дорога в одну сторону заняла около полутора часов. Причем ожидание трансфера на улице вышло порядка 30 минут», — рассказала одна из пассажирок.

В 09:30 диктор по громкой связи сообщил пассажирам, что вылет снова откладывается — теперь уже до 15:30. Изначально информировали, что рейс отправится в 11:30. Таким образом, время ожидания растянулось почти на 12 часов. Пассажиры утверждают: с этого момента сотрудники авиакомпании NordWind в зоне вылета больше не показывались.

«Бумаг каких-то об опоздании рейса никому не дают. Предлагают только выйти из зоны вылета. Но гарантий, что люди пройдут снова на посадку, никто не дает», — сообщили недовольные граждане.

Туристы рассказали, что им предложили пройти в бизнес-зал. Там пассажирам выдали воду. Пребывание в зале платное. Если пассажиры не хотят покидать бизнес-залы, каждые три часа они должны платить 4,5 тыс. руб. Одна из путешественниц, которая решила остаться ради обеспечения комфорта своим детям, за ночь отдала много денег. По словам пассажиров, сумма достигает 27 тыс. руб.

«Задержка действительно есть, но в нашей системе не отображается причина задержки рейса. Приносим извинения пассажирам», — сообщили в колл-центре NordWind REGIONS.

