Въезд для автомобилей с российскими номерами уже запрещен в Литве

Литва запретила водителям и пассажирам, которые передвигаются на транспорте с российскими номерами, въезд на территорию страны, пишет агентство « РИА Новости ».

Исключением на данный момент стали автомобили с транзитными номерами, которые направляют в Калининград. Таким способом страна ввела в действие решение Еврокомиссии, согласно которому в страны ЕС автомобили с российскими номера въезжать не могут. Каждой стране было разрешено самостоятельно определять, когда вводить в действие данное решение, и каким именно способом его выполнять.

Также были принято решение, что граждане РФ не имеют право вывозить из стран ЕС определенные вещи, а также пользоваться ими как своей собственности во время пребывания за границей. Это относится как к персональной технике, так и средствам личной гигиены.

Согласно данным таможни на данный момент случаев конфискации каких-либо вещей на границе с Литвой зафиксировано не было.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предлагал разорвать дипломатические отношения с Евросоюзом после того, как было принято решение о таких ограничениях. Свою позицию он высказал достаточно в жесткой форме.