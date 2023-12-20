Вглубь, а не вширь: Мэр Воронежа поделился тактикой ликвидации депрессивных застроек

Проблемы застройщиков из-за несговорчивых жильцов, присоединение небольших поселков к крупному городу и рациональность реконструкции районов «вглубь» - об этом и не только рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин в интервью изданию «Воронежские новости».

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что городам, у которых нет таких денег в бюджете, как у столицы, лучше акцентировать внимание на реконструкции тех территорий, которыми они уже владеют. Расширять зону облагораживания городских построек не стоит.

«А вот вширь расползаться не стоит. Объясню – почему. Чем шире мы станем, тем больше ресурсов будет требовать город на то, чтобы обеспечить нормальную жизнь на всем пространстве, на каждой новой окраине. Они у нас, к большому сожалению, не такие, как в Москве. Там можно куда угодно двигаться, и все будет хорошо. А у нас ресурсы ограниченные. Пока у нас все достаточно сбалансировано. И важнее привести в порядок то пространство, которое уже есть в городе. Чтобы лезть вширь, нам нужно какое-то экономическое чудо совершить. Чтобы бюджет зарабатывал, скажем, в два раза больше, чем сегодня.», - пояснил в интервью «Воронежским новостям» мэр Воронежа

Корреспондент издания высказал мнение, что строительные компании сталкиваются с рядом сложностей. Они получают территорию, где планируют возведение здания. Сначала необходимо обсудить с жильцами условия их переезда.

Люди стараются до последнего «выбить» из компании-застройщика все, что могут. Часто завышают рыночную стоимость недвижимости или просто отказываются покидать жилье, даже если оно в критическом состоянии. Мэр высказал мнение по данному вопросу.

«У муниципальной власти есть все рычаги. Мы обычно подыскиваем кварталы, где дома только по случайной случайности не признаны аварийными. Завтра выходи и признавай. У муниципалитета всегда есть право взять на себя вопросы по расселению аварийного фонда. Законы здесь прописаны. Все чётко, понятно и ясно. Мы уже настолько поднаторели в этих вещах, что для нас это не создаёт никаких абсолютно сложностей. Если дома признаются аварийными, соответственно, механизмы работают. Мы чётко понимаем, что за эту квартиру можно дать.»

Мэр Воронежа не считает целесообразным ближайшие поселки возле центрального города юридически присоединять к населенному пункту, сообщает voronezhnews.ru. Человек превращается из сельского жителя в городского и сразу требует современный транспорт или другие социальные объекты.

«Городу, если расползаться и присоединять какие-то территории, надо гораздо больше зарабатывать, чтобы эти территории потом и содержать так, как положено в городе-миллионнике»

Не считает рациональным мэр Воронежа и проектирование городского плана.