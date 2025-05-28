Видео ограбления курьера с 127 млн руб. в «Москва-Сити» попало в Сеть

По информации канала, нападавшие готовились к нападению. На протяжении нескольких дней они приезжали к «Москва-Сити» и наблюдали за ситуацией. Так, сотрудники одного из ресторанов, расположенного рядом с башней, опознали задержанных по подозрению в нападении. По их словам, мужчины пришли в заведение в пятницу, 23 мая. Установлено также, что задержанные приезжали к объекту за сутки до того, как напали на 34-летнего курьера.

По данным канала, подозреваемые не отрицают вины. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих граждан — 27-летнего Хамида И. и 32-летнего Умара С. В ходе личного досмотра у мужчин обнаружили часть похищенного, которую изъяли. На допросе подозреваемые рассказали, что организацией нападения занимались семь человек. Правоохранители ищут остальных злоумышленников. Следствие считает, что граждане действовали по наводке. Расследование продолжается.

«На мужчину напали прямо у крутящихся дверей — увидев угрозу, курьер попытался скрыться в здании, но его заблокировали в дверях, избили и отняли у него чемодан с 127 млн руб.», — сообщила Baza.

Ранее сообщалось, что россиянин погулял рядом с башней «Москва-Сити» и оказался в больнице с пробитой головой.