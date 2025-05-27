Россиянин погулял рядом с башней «Москва-Сити» и оказался в больнице с пробитой головой

В Москве произошло ЧП, когда на людей, гулявших рядом с «Москва-Сити», сверху посыпались осколки стекла. Одному из мужчин пробило голову. Об этом сообщил телеграм- канал «МК: срочные новости».

Рядом с башней «ОКО», которая входит в состав «Москва-Сити», гуляли двое россиян. Внезапно на них сверху посыпались осколки стекла, в результате 28-летний мужчина получил травму. Одним из осколков ему пробило голову.

«Где-то в районе 20-го этажа разыгралась драма, а пострадали в результате случайные прохожие», — указал микроблог.

Пострадавшего пришлось увозить в больницу и зашивать полученное ранение.

Ранее сообщалось, что возле «Москва-Сити» был ограблен курьер на рекордную сумму. Рядом со зданием на него напали, избили и отобрали чемодан, в котором находилось 127 млн руб. Курьер вслед за нападением позвонил заказчику и запросил инструкции, от него потребовали вызвать полицию. Он так и сделал. После этого подозреваемые в нападении были задержаны в Новой Москве.