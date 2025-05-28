Видео погони за самокатчиком в Магнитогорске завирусилось в Сети

В Магнитогорске сняли на видео погоню сотрудников правоохранительных органов за мужчиной, который передвигался на самокате, сообщил телеграм-канал Baza.

Сотрудник правоохранительных органов преследовал самокатчика на автомобиле. Мужчина маневрировал: он съехал с дороги на тропинку, откуда выехал на стоянку. Автомобиль следовал за самокатом. Мужчина, сделав небольшой круг, снова выехал на дорогу. Правоохранитель решил продолжить погоню без автомобиля. Он пробежал определенный участок дороги, но не достиг желаемого результата.

Предположительно, один из прохожих пытался преградить своим велосипедом дорогу самокатчику, но мужчина объехал препятствие. Такое впечатление складывается после просмотра видео. Согласно данным телеграм-канала Readovka, сотрудник правоохранительных органов пробежал около 100 метров. Самокатчику удалось скрыться. Какие дальнейшие меры предпринял сотрудник правоохранительных органов, на данный момент неизвестно. Как и то, что стало причиной погони.

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