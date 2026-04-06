Винил возвращается: эксперт назвал четыре причины, почему пластинки снова в моде

Сотрудник одного из ростовских музыкальных магазинов Дмитрий Соколов назвал четыре фактора, которые, по его мнению, влияют на рост популярности виниловых пластинок, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт Соколов высказал мнение, что один из главных факторов популярности — качество звука. Однако сотрудник уточнил, что речь не идет о технических особенностях. По его мнению, решающее значение имеет именно восприятие звука человеком.

«Но многие слушатели отмечают, что у пластинок звук кажется более „живым“, с другой подачей», — говорит он.

По мнению эксперта, люди стали чаще отдавать предпочтение винилу из-за особенной атмосферы. При помощи различных современных гаджетов музыку можно слушать везде и в любое время, даже во время бега или ходьбы. Проигрыватель же требует особенного ритуала.

«Нужно достать пластинку, поставить, перевернуть сторону. Человек больше вовлечен в музыку», — отмечает эксперт.

Эксперт высказал мнение, что некоторые современные люди возвращаются к физическим носителям. По его мнению, пластинка позволяет устанавливать физический контакт. Ее можно оставить на полке. Для многих меломанов пластинки становятся началом нового хобби, например, сбора коллекции.

«Стриминг удобен, но он не дает ощущения владения», — поясняет Соколов.

По наблюдениям эксперта, обложка виниловой пластинки — это совершенно особый элемент. Покупатели выбирают альбомы не только из-за музыки, но и благодаря оформлению. Порой именно визуальный образ становится главным фактором при покупке.

Ранее сообщалось, что «Мелодия» запустила завод в Новосибирске и выпустила первые пластинки Тухманова.