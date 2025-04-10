Виниловые пластинки продают по символическим ценам в Приморском крае

В преддверии Дня рок-н-ролла на «Авито» можно найти уникальные виниловые пластинки по приемлемым ценам, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, жители Приморского края предлагают различные варианты. Один из пользователей «Авито» за 500 руб. продает альбом Элвиса Пресли. Поклонники The Beatles также смогут пополнить музыкальную коллекцию. Сборник легендарной группы продают за 200 руб. Владивостокский продавец опубликовал объявление, в котором предлагает пять пластинок из коллекционного издания 1992 года. Композиции записаны в стиле рок-н-ролла. Стоимость лота — 2,5 тыс. руб.

По информации издания, в последнее время виниловые пластинки пользуются особенной популярностью из-за модной тенденции. Эксперты уверены, что мода не имеет значение. Звук на виниловой пластинке всегда более качественный, поэтому пластинки будут пользоваться большим спросом в любые времена.

По данным издания, 13 апреля отмечают День рок-н-ролла. Приближающийся праздник — символ музыкального направления, пропитанного энергией и свободой.

Ранее сообщалось, что на «Авито» в Москве продают последний автограф «Горшка» за 400 тыс. руб.