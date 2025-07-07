Винницкий ТЦК приостановил работу из-за напряженной ситуации на Украине

Руководство Винницкого ТЦК в объявлении проинформировало граждан, что с целью обеспечения мер безопасности на фоне напряженной ситуации на Украине ТЦК (аналог военкомата) по основному адресу временно прекращает работу, сообщил телеграм-канал украинского издания «Политика Страны».

По информации канала, решение винницкого ТЦК может быть связано с ударами ВС РФ по зданиям, в которых осуществляют деятельность ведомства. Атаки происходят по всей территории Украины.

«Напомним, что в последнее время РФ начала атаковать ТЦК по Украине. Возможно, Винницкий ТЦК из-за этого решил отделить мобилизационные функции от других по разным локациям», — указано в сообщении телеграм-канала.

В сообщении ТЦК указано, что граждане могут получить консультацию по вопросам социального обеспечения на базе Центра представления административных услуг. В областной клинической больнице можно получить ответы на вопросы, связанные с медицинским обеспечением военнослужащих ВСУ.

По информации канала, в воскресенье, 6 июля, горело ТЦК Кременчуга. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые устранили возгорание. В понедельник, 7 июля, были атакованы ТЦК, расположенные в Харькове и Запорожье.

Ранее сообщалось, что жители Украины передают военнослужащим РФ координаты ТЦК.