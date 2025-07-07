Винницкий ТЦК приостановил работу из-за напряженной ситуации на Украине
«Политика Страны»: винницкий ТЦК приостановил работу из-за обстановки на Украине
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Руководство Винницкого ТЦК в объявлении проинформировало граждан, что с целью обеспечения мер безопасности на фоне напряженной ситуации на Украине ТЦК (аналог военкомата) по основному адресу временно прекращает работу, сообщил телеграм-канал украинского издания «Политика Страны».
По информации канала, решение винницкого ТЦК может быть связано с ударами ВС РФ по зданиям, в которых осуществляют деятельность ведомства. Атаки происходят по всей территории Украины.
«Напомним, что в последнее время РФ начала атаковать ТЦК по Украине. Возможно, Винницкий ТЦК из-за этого решил отделить мобилизационные функции от других по разным локациям», — указано в сообщении телеграм-канала.
В сообщении ТЦК указано, что граждане могут получить консультацию по вопросам социального обеспечения на базе Центра представления административных услуг. В областной клинической больнице можно получить ответы на вопросы, связанные с медицинским обеспечением военнослужащих ВСУ.
По информации канала, в воскресенье, 6 июля, горело ТЦК Кременчуга. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые устранили возгорание. В понедельник, 7 июля, были атакованы ТЦК, расположенные в Харькове и Запорожье.
Ранее сообщалось, что жители Украины передают военнослужащим РФ координаты ТЦК.