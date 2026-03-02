Вино, мидии и кальмары в пост: устав разрешает — священник из Подмосковья объяснил, как не перепутать с грехом

У православных верующих наступил Великий пост — время, когда телесное воздержание соединяется с усиленной молитвой и стремлением к духовному обновлению. Отец Петр, священник из Сергиева Посада, рассказал REGIONS о некоторых особенностях этого периода, в частности, о том, что допустимо употреблять в пищу.

Батюшка отметил, что из всех многодневных постов Великий пользуется у православных наибольшей популярностью. Вопреки распространенному мнению, он не является самым строгим. Церковный устав четко регламентирует, что и когда можно есть, и в нем предусмотрены послабления.

«Самый строгий пост из всех— Успенский. Устав у него такой же, но праздников у него намного меньше в отличие от Великого. А значит, и послаблений в еде сейчас больше», — рассказал священнослужитель.

В определенные дни разрешается рыба — например, на Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля). Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу (24 апреля), устав дозволяет отведать икры. К тому же, по словам священника, в некоторые дни поста допускается и употребление вина.

«По уставу его не относит к «праздничным яствам», однако им можно запивать отварные блюда с добавлением масла. А их можно употреблять во все субботние и воскресные дни на протяжении постных дней. Исключением является Великая суббота накануне Пасхи», — отметил священник из Сергиева Посада.

К удивлению многих, в пост можно также включать в рацион морепродукты: мидии, кальмаров, осьминогов и устриц. Отец Петр подчеркивает: все дозволения — это не призыв к излишествам, а лишь послабление, и даже в разрешенных продуктах важно знать меру.

