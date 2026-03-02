«Маленький кирпичик в храме души»: священник объяснил, почему пост нельзя сводить к еде

Великий пост, начавшийся у православных христиан 23 февраля, многие воспринимают как время ограничений в еде. Однако иерей Николай Корчергин предостерегает верующих от самой распространенной ошибки — сведения поста к простой гастрономии.

Священник пояснил, что телесный пост является лишь маленьким кирпичиком в храме души. Богу не нужно голодание человека, Он ждет чистого сердца. Можно отказаться от мяса, но при этом осуждать окружающих, радоваться пустому развлекательному контенту или испытывать раздражение — и тогда пост теряет всякий смысл.

Великий пост — это период, который нужно использовать для мобилизации духовных сил и общения с Господом. При этом мирянам вовсе не обязательно придерживаться строгих монастырских правил. Послабления делаются для детей, беременных женщин и людей с заболеваниями. Меру ограничений лучше согласовать со священником.

«Ни один человек не может одержать победу над всеми страстями, но можно к этому стремиться. Любители развлекательного контента могут ограничить время просмотра. Один маленький шаг навстречу Богу — это смысл поста», — пояснил иерей.

Ранее сообщалось, что названы даты ближайших православных праздников в 2026 году.