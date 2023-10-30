«Виновата Россия»: Эксперт Громыко считает, что Запад обвинит РФ в палестинском обострении

Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко во время выступления на пресс-конференции, которую инициировала медиагруппа «Россия сегодня», высказал мнение, что Запад предпринимает все попытки, чтобы обвинить Россию в конфликте между Палестиной и Израилем, сообщает агентство « РИА Новости ».

Эксперт отметил, что западная пропаганда работает качественно. В последние дни в информационном пространстве уже сделано все для того, чтобы публично обвинить Россию в палестинском обострении.

Эксперт считает, что политика США привела к конфликту между Израилем и Палестиной. Ситуация на данный момент лишь обостряется. Существует высокий риск того, что другие страны станут прямыми участниками конфликта. Это спровоцирует рост цен на мировом энергетическом рынке.

«Если действительно цены взлетят и война расширится, то в очередной раз скажут, что виновата Россия», - высказал мнение директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко

Такая ситуация уже происходила в 1973 году. Запад будет заинтересован в том, чтобы снять с себя ответственность и публично обвинить в очередном кризисе Россию.

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