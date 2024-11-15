Виновную в гибели семи членов семьи Гарданову соседи считают «малоспособной»

Судом присяжных Ильмира Гарданова признана виновной в убийстве семерых членов своей семьи. В зале суда были прочитаны характеристики, которые предоставили соседи 31-летней женщины, учителя и знакомые, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Следствие настаивало, что события происходили следующим образом. Женщина специально разлила взрывоопасную жидкость в разных местах дома. Она осознавала, что все члены семьи погибнут. Согласно предположениям сотрудников правоохранительных органов, она подожгла дом. Сама нашла повод, чтобы отлучиться для кормления живности. Ильмира Гарданова вину отрицала.

В зале суда зачитали характеристики. Так, соседи рассказали, что Гарданова ленивая и неряшливая. Люди обращали внимание на ее низкий словарный запас. В родной деревне женщину характеризуют как человека с «примитивностью суждений и эмоциональной обедненностью».

«Была уравновешенной, спокойной, избегала конфликтных ситуаций, не агрессивной, друзей не имела. Не могла справиться с элементарными задачами, не уверена в себе, в общественной жизни не участвовала, воспитывалась мамой и бабушкой», — гособвинитель Элина Ильясова зачитала характеристику, предоставленную из школы, где до девятого класса училась Ильмира Гарданова.

Родители женщины злоупотребляли спиртными напитками. Эксперты предположили, что это стало причиной незначительных психических отклонений. Однако они уверены, что женщина вменяема. Она способна осознавать свои поступки.

«Во время инкриминируемого правонарушения страдала психическим расстройством, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается», — говорится в отчете экспертов.

Адвокат Анас Мухаметзянов в зале суда настаивал, что прямых доказательств вины Гардановой нет. Юрист заявил о намерении обжаловать решение Верховного суда, согласно которому женщине назначили 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Напомним, в результате пожара погибли четверо несовершеннолетних детей Гардановой, мать, супруг и родной брат.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в поджоге дома, где погибли четверо детей, дала показания.