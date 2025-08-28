Винтажные наряды и интерьеры советской эпохи представят на выставке в Подмосковье

По информации издания, основу экспозиции составляют предметы, переданные в дар музею жителями Коломны и близлежащих населенных пунктов, которые бережно сохранили семейные реликвии. В настоящее время вниманию гостей представлена временная выставка под названием «Летний вкус моды», демонстрирующая элегантность и стилевые особенности нескольких исторических периодов. По данным организаторов, экспозиция включает летние наряды и сопутствующие аксессуары, характерные для временного отрезка с 1930-х по 1970-е годы.

«Каждая вещь словно рассказывает свою историю. Пестрые ткани, нежные оттенки и замысловатые узоры создают неповторимую атмосферу прошлого века. Особенно мне понравились изящные шляпки, шарфы и сумочки, которые создают гармоничный ансамбль летних образов тех лет», — рассказала посетительница выставки, коломчанка Ольга Тимофеева.

По данным издания, проект «Старомодное» предлагает не только знакомство с винтажной одеждой. Здесь полностью воссозданы интерьеры ушедшей эпохи: посетители могут увидеть уютные комнаты, обставленные аутентичной мебелью, светильниками и декоративными элементами. Среди экспонатов особое место занимают винтажные шкатулки, настенные часы и фарфоровые сервизы.

