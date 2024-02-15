Винтовка Бердана: уникальные факты об истории появления оружия

Поражение в Крымской войне Российской империей — это последствия отсутствия современного оружия, считают историки. Осознавали этот факт и правители. С того момента стало ясно, что необходимо сосредоточиться на производстве современного оружия. Так и появилась винтовка Бердана, сообщает udm-info.ru .

Много оружия того времени было произведено на Ижевском оружейном заводе. Здесь же и начали изготавливать винтовки, проект которых приобрела русская миссия в Америке. Бердан, чьим именем названа винтовка, разрешил русским изобретателям адаптировать конструкцию: американский калибр заменили на отечественный и внесли 25 (по некоторым данным 35) изменений. Полномасштабное производство началось в 1874 году.

«Описывая в журнале «Охота» витрины Ижевского оружейного завода на выставке 1887 года в Екатеринбурге, некто Мельников упоминает винтовки «одноствольные, заряжающиеся с казны, преимущественно системы Бердана и Крнка», — рассказывает udm-info.ru.

Винтовки изготавливали частые лица и завод. Они не раз помогли солдатам Российской империи одержат множество побед и пользовались популярностью среди охотников.

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