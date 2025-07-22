Вину не признал: россиянина осудили за похищение неизвестной ему женщины

В Красноярском крае вынесли приговор железногорцу за похищение жительницы Сосновоборска. Второй фигурант дела в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне СВО, поэтому уголовное дело приостановлено, сообщил prmira.ru.

По информации издания, 46-летнюю женщину похитили незнакомые мужчины, когда она подходила к подъезду своего дома. Следствие восстановило предварительную картину происшествия: фигуранты уголовного дела выскочили из автомобиля, представились сотрудниками правоохранительных органов, силой затолкали женщину в салон авто.

По данным издания, мужчины принудили женщину разблокировать телефон. Они сняли все деньги со счетов, а также забрали наличные средства. Всего похитили 47 тыс. 500 руб. После пострадавшую отпустили.

«Фигуранты не были знакомы с жительницей Сосновоборска. Почему они похитили ее, не говорят», — сообщили «ПМ» в прокуратуре.

По информации издания, один из фигурантов уголовного дела — ранее судимый 42-летний житель Железногорска. Суд вынес приговор в виде шести лет колонии строгого режима. Мужчина не признал вину. Вердикт вынесен на основании статьи о грабеже и похищении.

По данным издания, второй фигурант — 37-летний ранее судимый гражданин. В отношении его уголовное дело приостановлено, потому что мужчина отправился на СВО. «Проспекту Мира» в прокуратуре заявили, что мужчина не избежит уголовной ответственности. Суд может вынести более мягкое наказание, потому что в отличие от осужденного напарника он имеет меньше судимостей.

Ранее сообщалось, что осужденный за убийство неожиданно оказался в престижном вузе вместо колонии.