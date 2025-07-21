Осужденный за убийство неожиданно оказался в престижном вузе вместо колонии

Федор Хижин, приговоренный в 2022 году к 15 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 17-летней подруги, неожиданно оказался среди студентов престижного петербургского университета. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.

Фотографии, где исполняющий обязанности ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» стоит рядом с Хижиным, вызвали интерес в соцсетях. Как выяснилось, осужденный сибиряк поступил в вуз в 2024 году по квоте для участников специальной военной операции. В пресс-службе университета подтвердили, что молодой человек скрыл свою судимость при поступлении.

«По результатам второго семестра Федор Хижин был представлен к отчислению», — сообщила пресс-служба БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова в ответ на запрос редакции Om1 Новосибирск.

Напомним, молодой человек в 2021-м нанес своей подруге не менее 35 ножевых ранений в шею, после чего похитил ее деньги и технику. Его задержали в Кемерово при попытке скрыться. Суд приговорил его в следующем году к 15 годам строгого режима.

Ранее сообщалось, что челябинец по наводке СБУ разгромил кувалдой мемориал воинам СВО.