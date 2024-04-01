Вице-мэра Новосибирска поздравили с назначением, которого не было

Вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову в интернет-мессенджере поздравили с новым назначением, которого на самом деле не было, сообщает atas.info .

1 апреля россияне традиционно отмечают День смеха или День дурака. Вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову в честь праздника разыграли. В интернет-мессенджере появилось сообщение с поздравлением о новом назначении на должность министра культуры Новосибирской области. В контексте сообщалось, что многие не понимают, какой весомый вклад вносит Анна Терешкова в развитие города. В конце сообщения всех поздравили с 1 апреля. Пользователи активно комментируют шутку, выразив надежду, что это действительно юмор и не более.

Вице-мэра Новосибирска Анна Терешкова поблагодарила автора канала за то, что у людей еще осталось чувство юмора. Она дала понять, что поводов для кадровых ротаций нет.

Ранее мы сообщали, что клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг» запустила в Перми проект «Зубопозитив», цель которого — делать любые стоматологические процедуры в случае реальной необходимости, а не из следования модным тенденциям. Инициатор акции призывает россиян улыбаться, дарить хорошее настроение окружающим и чувствовать себя счастливыми.