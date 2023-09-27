Вице-премьер Новак рассказал, когда россиянам ожидать понижения цен на топливо

Вице-премьер Александр Новак уверен, что цены на топливо снизятся после того, как будут реализованы поставленные правительством задачи, пишет агентство ТАСС .

«Цены и ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, независимой сети АЗС, работу сельхозпроизводителей. В ближайшее время те системные дополнительные меры», - отметил Александр Новак

Таким мнением спикер поделился на совещании президента с кабмином. Александр Новак отметил, что как только цены будут выравнены, можно рассчитывать на стабильную обстановку в сфере топливного рынка. Снижение цен ожидается в мелкооптовом и розничном сегментах. Вице-премьер отметил, что цены уже начали постепенно снижаться после объявления о запрете экспорта топлива.

«Отпускные цены на дизтопливо мы мониторим по всем субъектам РФ, в 23-х регионах с 21-го числа цены снизились в среднем на 5% на мелкооптовом рынке и на нефтебазах, разброс примерно от 1 до 17% по регионам», - заявил Александр Новак

Спикер назвал причины подорожания топлива. Первая – это желание нефтяных компаний заработать на экспорте на фоне роста мировых цен на нефть. Вторая – логистические сложности, которые актуальны для некоторых регионов РФ.

Третья причина подорожания топлива – ослабление рубля. Четвертая - дисконт на российскую нефть заметно снизился. Рост цен на бензин на АЗС взаимосвязан с текущим уровнем инфляции.

Александр Новак проинформировал, что несколько трейдеров были отстранены от участия в биржевых торгах из-за недобросовестной конкуренции. Вице-премьер также рассказал о ближайших планах правительства: провести корректировку демпфирующего механизма на топливо и ограничить серый экспорт для ряда компаний.

На совещании с кабмином президент Владимир Путин рассказал, почему цены на топливо быстро выросли.