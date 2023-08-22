Вице-премьер РФ: В России начнет работать единая система научной экспертизы на базе РАН

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил на форуме «Технопром 2023», пишет агентство « РИА Новости ». Спикер проинформировал, что в регионах РФ запустят систему научной экспертизы.

Если во время осенней сессии депутаты Государственной думы согласуют второе чтение законопроекта, то в Российской академии наук откроют национальный корпус экспертов. Ученые будут решать, каким способом необходимо проводить научную экспертизу. После общего голосования эти стандарты будут переданы всем регионам РФ. Созданная система облегчит приятие технологических проектов. Любую региональную научную деятельность легко будет проверить при помощи принятой системы экспертизы.

Научная экспертиза Российской академии наук объединит профессиональных экспертов, которые работают по разным регионам. Вице-премьер РФ призвал разобраться с научной экспертизой и научиться правильно ее пользоваться. Дмитрий Чернышенко предложил уделить этой теме особое внимание на форуме «Технопрома-2024».

«Теперь все это под эгидой РАН. Будет универсальный инструмент, который будет оценивать любой результат научной деятельности», - рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также заявил, что в сентябре пройдет вторая волна отбора передовых инженерных школ.