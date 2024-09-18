Вице-президент ВТБ Рогожкина рассказала об объединении с банком «Открытие»

Управляющая ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина рассказала, что изменилось для клиентов после объединения банков ВТБ и «Открытие», которое произошло в 2024 году, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Анжелика Рузалимовна рассказала, что решать технические моменты объединения банки начали еще в 2023 году. Сначала создали единую банкоматовскую систему, потом открыли доступ для клиентов «Открытия» и предложили им пользоваться продуктами ВТБ. Для удобства и быстроты процесса разработали возможность онлайн-перехода из одного банка в другой через мобильное приложение.

«При переводе кредитов и вкладов – условия по ним не меняются, а дебетовые карты даже не нужно перевыпускать. Пластик продолжит действовать до 2029 года, став после перехода средством доступа к счету в ВТБ», — рассказала вице-президент банка Анжелика Рогожкина.

Переоформлять приходится только кредитную карту. Предложены альтернативные способы: офис, мобильное приложение или через сайт банка. Для новых клиентов банк подготовил выгодные проценты для открытия накопительные счета, которые достигают 20%. За каждым клиентом, который занимается малым или средним бизнесом, закрепили персонального менеджера. Банк заинтересован в привлечении новых клиентов, поэтому предлагает наиболее выгодные условия сотрудничества.

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