Вице-спикер ГД предложил запретить камеры-треноги на дорогах

По данным агентства, цель запрета — защитить права автомобилистов. Представитель партии «Новые люди» считает, что не все операторы систем работают добросовестно. По его мнению, некоторые целенаправленно увеличивают погрешность измерений. Установленные на автомобилях мобильные комплексы преимущественно используются для фиксации превышения скорости. Чаще всего их устанавливают в местах с неочевидными для водителей ограничениями.

«Это приводит к большому числу штрафов, которые не всегда оправданы с точки зрения повышения безопасности на дорогах. В результате граждане воспринимают такие комплексы не как средство для улучшения безопасности, а как способ «сборов» штрафов», — подчеркнул парламентарий.

Документ предоставлен в распоряжение агентства. Депутат Владислав Даванков уверен, что его принятие позволит решить ряд вопросов. В частности, снизить финансовую нагрузку на водителей за счет уменьшения количества выписанных штрафов. По мнению депутата, важно защищать права автомобилистов в том случае, если их привлекают к административному наказанию без обоснованного доказательства превышения скоростного режима.

Ранее сообщалось, что Росстандарт опубликовал ГОСТ с новыми дорожными знаками.