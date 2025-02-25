«Коммерсантъ»: на российских дорогах появятся новые дорожные знаки

Росстандарт представил новый ГОСТ, который вводит ряд новых дорожных знаков и обновленные правила их применения, а также изменяет дизайн некоторых указателей. По информации издания «Коммерсантъ», регионы России могут уже сейчас начать адаптацию к новому стандарту, однако он станет обязательным с 1 января 2026 года.

К числу новшеств относится знак «Глухие», предназначенный для слабослышащих пешеходов. Кроме того, правила парковки претерпели изменения — теперь разрешено указывать способ, которым следует ставить автомобиль.

Знак ограничения скорости может дополнительно содержать информацию о наличии «лежачего полицейского». Также обновлена табличка, отображающая срок действия знаков, и несколько знаков теперь можно объединять на одной табличке. Знак «Стоп-линия» также может быть представлен в вертикальном формате.

Новый стандарт вносит коррективы в правила установки дорожных знаков — для некоторых регулируемых перекрестков разрешается не устанавливать знак «Стоп-линия». Кроме того, знак может использоваться в вертикальном виде, а на некоторых указателях часть информации может скрываться красной магнитной лентой для повышения гибкости в использовании.

Разработка нового ГОСТа длилась три года и велась при участии специалистов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. В столице планируется демонтировать более 55 тыс. устаревших знаков. Эксперты отмечают, что этот процесс займет несколько лет.

В Подмосковье уже оптимизировали расположение дорожных знаков, и в настоящее время нет необходимости их сокращать. В Крыму новые стандарты находятся на стадии изучения, их планируется протестировать в одном из регионов полуострова.

Член общественного совета Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков выразил надежду, что новые изменения помогут уменьшить визуальный шум на дорогах. Он также отметил, что новые нормы ГОСТа позволят создать парковочные места шириной 2,25 м для параллельной парковки, что, в свою очередь, улучшит условия для автомобилистов в городах.

В то же время координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предупредил, что оптимизация может вызывать путаницу у водителей и привести к необоснованным штрафам.

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