Вице-спикер Госдумы сообщила о создании рабочей группы по вопросам миграции

В ближайшее время ожидается заседание рабочей группы, в которую войдут эксперты из разных отраслей. Проблема мигрантов актуальная для России, где проживает большое количество людей разной национальности. Необходимо создать все условия для развития культуры различных национальностей.

Экономические проблемы России можно решать при помощи использования иностранной рабочей силы, отметила Ирина Яровая.

В четверг, 14 декабря, прошла итоговая пресс-конференция президента РФ. Владимир Путин отметил, что для эффективного решения проблем иностранных жителей целесообразно создать специальное ведомство. Сотрудники МВД не могут работать без помощи коллег из других организаций. В России к мигрантам выдвигаются такие требования: не нарушать закон и традиции. В свою очередь иностранным жителям необходимо обеспечить безопасность.