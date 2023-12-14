Путин рассказал о проблеме трудовых мигрантов в России

Во время итоговой пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин уделил внимание и проблеме трудовых мигрантов, ответив на вопросы от жителей.

По словам главы государства, на данный момент охарактеризовать проблему мигрантов можно словом «непростая», ведь решать экономические проблемы за счет коренного населения нельзя. На данный момент в нашей стране не меньше 10 миллионов трудовых мигрантов.

Для того, чтобы эта проблема решалась, нужно не грузить все на «плечи» МВД, но создать определенный орган, который бы помог в решении этого вопроса. И, конечно, важно, что мигранты должны работать в человеческих условиях, а также уважать законы и традиции нашей страны.