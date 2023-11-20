Вице-спикер Совфеда: РФ призывает Аргентину не выбрать курс самоизоляции и однополярности

В воскресенье, 19 ноября, в Аргентине состоялись выборы президента. Победу одержал политик, чьи предвыборные лозунги отличались радикальными заявлениями. Он поддерживает сторону «правых». Речь идет о Хавьере Милее.

Вторую позицию по итогам голосования занял Серхио Массу. Подсчеты голосов свидетельствуют о что, что Хавьер Милей опередил конкурента на десять процентных пунктов. К выполнению обязанностей он приступит с 10 декабря.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что предвыборные радикальные обещания Милея не могут не настораживать.

«Однако ответственность за власть очень часто существенно убавляет радикализм избирательной кампании. Так что будем судить по делам, а не по словам», - заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев

Спикер надеется, что выбранный президент будет отстаивать позицию всего населения Аргентины, а не только определенных кругов. Ультралиберальные ценности отходят в прошлое, считает сенатор. Будущее всего мира будет определено выбором многополярности.

«Будущее человечества - в многополярности, и Аргентина не должна скатиться в самоизоляцию однополярности. В чем Россия всегда будет готова и далее находить с Аргентиной общий язык», - считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев

О важности концепции формирования многополярности мира неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.