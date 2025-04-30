Визит Путина и Лукашенко в Волгоград стал причиной сбоев в работе маркетплейсов

Жители Волгограда сообщили о сбое в доставке товаров с маркетплейсов, сообщили novostivolgograda. Предположительно, причина сбоев заключается в повышенных мерах безопасности, принятых в городе в связи с визитом президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным издания, во вторник, 29 апреля, в Волгограде прошел международный форум, гостями которого стали высокопоставленные лица. В связи с повышенными мерами безопасности въезд больших грузовиков на территорию города был запрещен. В Волгограде разрешен проезд для небольших «ГАЗелей». Сотрудница одного из ПВЗ рассказала, что нет гарантии, что товары пропустят 30 апреля. По ее словам, 28 и 29 апреля клиенты могли забрать те посылки, что пришли им ранее. Новые заказы не поступали.

По информации издания, жители Волгограда обратили внимание на сбой в работе доставки товаров с маркетплейсов. Волгоградец Сергей Игнатьев рассказал, что заказал товары в пятницу, 23 апреля. В приложении появилась информация, что заказ можно будет забрать с ПВЗ в воскресенье, 25 апреля. По факту товар так и не пришел. Предположить, когда заказ появится в городе, на данный момент проблематично.

«В приложении они отображаются как „в пути“, но на каком конкретно этапе они зависли — непонятно. И когда их ждать — тоже», — рассказал горожанин Сергей Игнатьев.

По информации издания, статус заказов у многих волгоградских клиентов просто не обновляется. Кроме того, в городе на некоторое время пропал мобильный интернет. Предполагается, что интернет «глушили» в целях безопасности на время проведения мероприятия.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде.