Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс, который находится на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом Кремль сообщил в своем телеграм-канале.

Главы двух государств приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Они поднялись на Мамаев курган, где почтили память советских воинов.

«Почтили память героических защитников Сталинграда, возложив венки к Вечному огню в зале воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова», — указал микроблог.

Журналисты отметили, что руководители союзных государств перемещаются по городу на одном автомобиле. Поездки проходят в лимузине Aurus. Во время посещения кургана президенты провели беседу между собой.

Ранее уже сообщалось, что Путину и Лукашенко помимо встречи между собой предстоит принять участие в международном форуме. Планируется, что каждый из них выступит во время итогового пленарного заседания. Путин также должен встретиться с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.