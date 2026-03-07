Визиты в бордель, отмывание церковных денег: в аэропорту Сан-Диего арестовали католического епископа

В международном аэропорту Сан-Диего задержали высокопоставленного католического епископа из Калифорнии, сообщила газета New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Сан-Диего.

По данным следствия, 60-летний Эмануэль Шалета, представляющий Халдейскую католическую епархию Святого апостола Петра, пытался покинуть страну, когда был арестован сотрудниками местного департамента шерифа. Операции предшествовало многомесячное расследование.

Священнослужителю инкриминируют серию финансовых нарушений. В официальном обвинении фигурируют восемь эпизодов растраты, столько же случаев отмывания денег, а также один пункт обвинения в экономическом преступлении, квалифицируемом как особо тяжкое.

«В четверг, 5 марта 2026 года, епископ Эммануэль Шалета был задержан в международном аэропорту Сан-Диего при попытке покинуть страну», — говорится в заявлении офиса шерифа округа Сан-Диего.

Кроме того, в ходе разбирательства всплыли подробности личной жизни епископа. Предположительно, Шалета более десяти раз посещал мексиканское заведение интимного характера, которое имеет репутацию места, связанного с торговлей людьми. Также его подозревают в нецелевом использовании средств прихода.

