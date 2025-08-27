Вкус детства: шеф-повар рассказал, как простые блюда становятся национальной кухней

Шеф-повар высказал мнение, что изюминка каждой национальной кухни как раз в простоте блюд. Например, Китай прославился рисом с разными добавками, из Японии пришла привычка есть рыбу с различными соусами. Пироги и макароны — астрологическая визитная карточка итальянцев, а буйабес — французов.

По словам эксперта, основа коми-пермяцкой кухни — грибы и ягоды. Причем местных хозяйки не варят и не жарят еду. Длительное томление блюд — еще одна особенность российского региона, причем до сих пор сохранилась привычка готовить в печи.

Шеф-повар привел в пример рецепт одного салата, который также считается национальным. Полторы сотни лет в семьях готовили салат из картофеля, квашеной капусты, лука, соленых грибов. Ингредиенты заправляли постным маслом. Сейчас коми-пермяцкий салат пользуется спросом в кафе. Его красиво подают, но рецепт остался прежним.

«Человек сначала ест глазами. Глазками посмотрел — и уже началось удовольствие, он уже подготовил себя как-то, понимаете. Да, кухня немножко изменилась, но основа приготовления, именно технология, она осталась», — рассуждает шеф-повар Константин.

Шеф Константин поделился своими воспоминаниями из детства. Бабушка варила мясо и подавала с квашеной капустой. Тогда блюдо казалось ему примитивным. Теперь он с радостью бы вернул вкус детства.

Ранее диетолог Соломатина рассказала, что осенью полезно употреблять квашеную капусту, кефир и орехи.