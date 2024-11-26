Владелец овчарки из Кузбасса выплатит 50 тыс. руб. семье покусанной девочки

В ходе следствия выяснилось, что мужчина вернулся с отдыха и разгружал вещи из машины. В это время принадлежавшая ему овчарка убежала. Она накинулась на девятилетнюю девочку, которая играла во дворе. Пес повалил ребенка на землю и укусил за бедро. Девочку спас ее дедушка. Хозяин собаки извинился перед семьей.

Родители ребенка обратились в суд за материальной компенсацией. Семья требовала выплаты в размере 100 тыс. руб. Мужчина отказывался платить деньги добровольно. В суде рассказали, что после инцидента с нападением собаки девочка плохо спит, боится всех собак, а ее эмоциональное состояние подавленное. Мариинский городской суд назначил в качестве моральной компенсации 50 тыс. руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что собака растерзала четырехлетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске.