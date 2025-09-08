Владельцев дач призвали к бдительности: появилась информация, где скрывается второй сбежавший осужденный

Глава пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко призвал владельцев дач и участков в Свердловской области быть очень внимательными: второй совершивших побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге на данный момент не найден, сообщил tagilcity.ru.

Глава пресс-службы ГУФСИН проинформировал, что второй сбежавший осужденный может скрываться на территории садовых товариществ. Жителей региона призвали сообщать о пропаже любых предметов, в том числе одежды, личных вещей или транспортных средств. Фотография осужденного распространена для ознакомления граждан. В случае, если кто-то видел сбежавшего заключенного, необходимо обращаться к сотрудникам правоохранительных органов.

По данным издания, один из молодых людей, совершивших побег из СИЗО-1, был задержан в ночь на 8 сентября. Операция проходила под личным контролем начальника ГУФСИН генерал-лейтенанта Александра Федорова. Оба сбежавших осужденных внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Розыск второго молодого человека продолжается.

«Просим вас сообщить любую информацию о его местонахождении по следующим телефонам (анонимность и вознаграждение гарантируется): +79221842766, +73433595611», — сообщил Александр Левченко.

