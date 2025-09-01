Меркачева связала побег террористов в Екатеринбурге с коррупцией

Член Совета по правам человека Ева Меркачева предположила, что причиной дерзкого побега осужденных террористов из екатеринбургского СИЗО № 1 могла стать коррупция среди сотрудников учреждения. Об этом пишет «Лента.ru».

По мнению эксперта, столь дерзкий и успешный побег двух осужденных за терроризм из следственного изолятора вряд ли мог состояться без помощи изнутри. Меркачева настаивает, что необходима тщательная проверка возможных коррупционных связей между персоналом тюрьмы и заключенными.

Инцидент произошел в СИЗО № 1, печально известном своей историей. Беглецы, приговоренные к 7 и 9 годам и 6 месяцам за попытку поджога военкоматов, предположительно, покинули здание через крышу. Эта версия также косвенно подтверждает гипотезу о внутреннем сговоре, так как доступ к таким путям отхода обычно сильно ограничен.

В настоящее время в регионе развернута масштабная спецоперация по розыску преступников. Параллельно, как ожидается, будет инициировано служебное расследование в отношении сотрудников изолятора для выявления возможных нарушений и фактов коррупции.

Ранее сообщалось о том, что полиция разослала ориентировки на сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге террористов.