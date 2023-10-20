Губернатор Запорожской области Владимир Сальдо в интернет-мессенджере рассказал о ситуации на Украине, сообщает агентство « РИА Новости ».

Согласно разведывательным данным российских военных в пятницу, 20 октября, некоторые военные Украины отказались выполнять указ руководства и форсировать реку Днепр. За невыполнение приказа украинские военные были расстреляны представителями иностранных наемников и заградотрядов из национальной гвардии.

О подобном нарушениях прав известно не в первый раз. Обычные мужчины из Украины, которых мобилизуют, не хотят принимать участив в СВО, но у них нет выбора. Именно этих военных отправляют вперед, выводят на первые линии обороны или принуждают идти в штурм. Следом всегда идут наемники и нацисты. Им украинское правительство дало привилегированные полномочия.

«Сегодня бойцы группировки войск «Днепр» продолжили десятками уничтожать боевиков украинских вооруженных формирований на левом и правом берегах Днепра», - написал в аккаунте интернет-мессенджера губернатор Запорожской области Владимир Сальдо

Военные РФ сегодня сбросили листовки с призывом сдаваться на территорию, где находятся бойцы Украины. Владимир Сальдо считает это единственным способом для украинцев сохранить свои жизни.

В понедельник, 23 октября, в Люксембурге пройдет заседание глав МИД стран ЕС. Стало известно, какие темы будут затронуты в рамках конфликта между Украиной и Россией.