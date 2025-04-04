Владимирские власти достигли компромисса с глухими: проблем с вызовом скорой больше не будет

Вмешательство «Народного контроля» позволило решить конфликт, фигурантами которого стали владимирские глухие и местная власть. Теперь через два месяца принимать вызовы от глухих горожан будет адаптирована служба «103», сообщила пресс-служба общественной организации.

Кроме того, в ближайшее время будет заключено мировое соглашение между Межрегиональной общественной организацией потребителей «Общество защиты прав потребителей — Народный контроль» и областным Минздравом.

Поводом для обращения в суд стал установленный алгоритм записи глухих людей в больницы региона. Общественники считают, что такие пациенты должны иметь возможность выбирать один из способов связи: в текстовом формате или через онлайн-звонок. Во втором случае требуется обязательное присутствие человека, владеющего русским жестовым языком.

По информации общественников, из-за сложности в коммуникации некоторые записи пациентов были отменены. Особенные сложности возникают, когда глухому человеку требуется экстренная медицинская помощь. В суде ответчик выразил несогласие с иском. Однако рассказал, что часть требований «Народного контроля» уже выполняется.

«Так, 5 марта Владимирское областное отделение Всероссийского общества глухих заключило соглашение с владимирской службой скорой помощи, а также с АНО АДСА, которая как раз и разработала техническое решение, позволяющее инвалидам по слуху легко взаимодействовать с экстренными службами и медицинскими учреждениями. Система заработает уже через месяц», — указано в пресс-службе общественной организации «Народный контроль».

Представитель «Народного контроля», советник Общероссийской спортивной федерации спорта глухих (ОСФСГ) Григорий Туринцев заявил, что для него является приоритетным. Важно, чтобы проблема была решена. Он сообщил о готовности заключить мировое соглашение при условии, если для глухих создадут комфортные условия для обращения в больницы.

«Представители Минздрава поддержали идею о мировом соглашении и вызвались внедрить технические решения для скорой помощи в течение ближайших двух месяцев», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали награды на чемпионате России по горнолыжному спорту среди глухих.