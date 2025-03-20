Подмосковные спортсмены завоевали награды на чемпионате России по горнолыжному спорту среди глухих

Представители Подмосковья завоевали шесть медалей на чемпионате России по горнолыжному спорту среди глухих спортсменов — четыре золотые и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований от региона стали два спортсмена. Так, Павел Казаков по итогам пяти заездов завоевал золото в дисциплинах «скоростной спуск», «суперкомбинация», «супергигант» и «слалом-гигант». Еще одна представительница Подмосковья Мария Кузнецова получила «бронзу» в дисциплинах «слалом-гигант» и «супергигант».

Чемпионат прошел в деревне Зеленая Поляна (Республика Башкортостан), в общей сложности в нем приняли участие 18 спортсменов из девяти регионов России. Турнир провели в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.