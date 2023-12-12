Владимирский областной суд не владеет информацией, где находится Алексей Навальный

Во вторник, 12 декабря, анонсировалось проведение заседания, на котором в режиме видеоконференции должен был принимать участие экс-политик, отбывавший в настоящее время наказание Алексей Навальный. Он подал иск на исправительную колонию. Заседание перенесли из-за отсутствия данных о месторасположении арестованного, сообщает агентство «РИА Новости» .

Владимирский областной суд перенес заседание на 15 декабря.

«Судебное заседание у нас отложилось на 15 декабря, поскольку не удалось обеспечить... участие этого осужденного, Навального, в видеоконференцсвязи.», - сообщили в суде

Ранее представители Вашингтона выразили обеспокоенность тому факту, что о судьбе Алексея Навального давно не было ничего слышно. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать, являются ли данные опасения оправданными, пишет агентство «РИА Новости».

Дмитрий Песков дал понять, что Алесей Навальный - это такой же заключенный, как и остальные граждане РФ.

«Нет, мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс собственно пребывания их в соответствующих учреждениях.». - рассказал журналистам Дмитрий Песков

Фамилии трех адвокатов, которые отстаивали права заключенного Алексея Навального, в ноябре 2023 года внесли в перечень террористов и экстремистов. В августе нынешнего года сам Навальный был приговорен к 19 годам лишения свободы. Его обвиняют в организации экстремистского сообщества.