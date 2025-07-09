«Власть боится свидетелей»: депутат из Гагаузии задержан по дороге на суд над Гуцул

Депутат городского совета Комрата Иван Паня в телеграм-канале проинформировал о своем задержании. Политик вместе с единомышленниками следовал в Кишинев, чтобы присутствовать на заседании суда над главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Депутат вел съемку задержания. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что получили ориентировку на политика. Им поручено доставить депутата в отделение, где правоохранители назовут причину задержания. Иван Паня решил сразу пригласить своего адвоката. Он высказал мнение, что настоящая причина задержания связана с попыткой давления на политика.

«Очередная попытка давления на тех, кто не боится говорить правду. Власть боится свидетелей, боится справедливости, боится Гагаузии», — написал депутат городского совета Комрата.

После общения с правоохранителями депутат поделился с подписчиками причиной задержания. Выяснилось, что примар Сергей Анастасов написал заявление на Паню. Причиной стало выступление депутата о родных языках и защите русского языка. Политик уверен, что на самом деле оппоненты искали повод, чтобы не позволить ему посетить судебное заседание. Он считает, что в Молдавии перестали бояться преступников. Теперь боятся тех людей, у кого хватает смелости говорить соотечественникам правду.

По информации СМИ, в день суда над Гуцул на дороге из Гагаузии в Кишинев устроили проверки. 9 июля судьи должны вынести решение относительно дальнейшей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Гуцул предъявили новое обвинение в рамках уголовного дела.