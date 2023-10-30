«Власть растворилась»: Политолог Калачев назвал причины беспокойств в Дагестане

Политолог Константин Калачев высказал мнение, что виновником беспорядков, которые были организованы на прошедших выходных, 28 и 29 октября, стала власть, а точнее ее бездействие, сообщает newstracker.ru .

Эксперт говорит исключительно о региональной власти, которая должна была предотвратить происходящие события. Если местные руководители не справились с заданием, то должны были оперативно реагировать на происшедшее и публично выступать пред людьми.

В итоге глава региона Сергей Меликов несколько часов не обращался ни с какими заявлениями. Был единственный дагестанский замминистра, который отреагировал и выступил перед людьми, но сделал это через интернет. На момент беспорядков, он не находился в Дагестане. Политолог Константин Калачев уверен, что обязательно людям сообщат, кто был виновен в происшедшем, но нет гарантии, что накажут именно региональные власти.

«На месте событий никого не было. Собственно говоря, власть в Дагестане вчера куда-то исчезла, пропала, растворилась», — высказал мнение политолог Константин Калачев

Беспорядки в Дагестане - это прямое доказательство слабости региональных властей, резюмирует политолог.

Глава Дагестана Сергей Меликов высказал мнение, что беспорядки стали следствие дезинформации со стороны представителей Украины, которые намеренно подняли народ. Все началось после как в интернет-мессенджере «Утро Дагестана» появилась информация о том, что на Кавказ переселят беженцев из Израиля.

Возмущенные местные жители заблокировали работу аэропорта. Они хотели не позволить израильтянам селиться на родной земле. Канал, который целенаправленно распространил заведомо ложную информацию, принадлежит российскому политику. Ранее он переехал на Украину, где постоянно осуждает любые действия Кремля.