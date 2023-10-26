«Власть способна миловать»: Эксперты рассказали, почему список иноагентов РФ уменьшается

Председатель комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев рассказал, что человек считается иноагентом до тех пор, пока высказывается против действий правительства РФ в негативном контексте, сотрудничает с иностранными компаниями или частными лицами, получает деньги из-за границы. Если человек переосмыслил занимаемую позицию и прекратил компрометирующие связи с западными представителями, то статус автоматически снимается. Таким способом реализовывается профилактическая функция закона.

«Хотя есть случаи, когда подают заявление или иск в суд, но как занимались политической деятельностью на иностранные деньги, так и продолжают заниматься. Понятно, что и статус иноагента за ними сохраняется», — пояснил «НИ» председатель комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев.

В комитете по безопасности Госдумы изданию сообщили, что в 2022 году было подано 25 заявлений от иноагентов с просьбой лишить их данного статуса. Были проведены проверки. Десять заявлений (от физических и юридических лиц) были удовлетворены. Политолог Юлий Нисневич отметил, что одних людей из списков удаляют, но потом вносят уже других.

«Я бы не выражал оптимизма по поводу списка иноагентов и его сокращения, — говорит политолог Юлий Нисневич. — Список каждую неделю пополняется. Многие попадают туда не понятно как. А есть и просто влиятельные организации, как Фонд дикой природы* или Гринпис*. Их признали иноагентами за их влиятельность и лоббирование решений в природоохранной области. В списке вообще куча людей, о которых мы ничего не знаем. Думаю, что сокращение этого списка можно связать с простым чиновничьим законом: бюрократические процедуры усложняются до тех пор, пока не перестают быть нужны»

Примечательно, что иноагентов из российского шоу-бизнеса в Минюсте не спешат исключать из списков. Чаще всего артистов включали в реестр из-за поддержки Украины или концертной деятельности на территории недружественных стран.

Политолог Александр Кынев рассказал, что статус иноагента мешает во многом.

«Статус иноагента жизнь осложняет прилично. Прежде всего это связано с гигантскими отчетностями, которые надо сдавать раз в квартал. Не сдал — приличный штраф. Есть и фактический запрет на профессию — например, нельзя преподавать, иноагентам не сдают помещение, есть запреты на взаимодействие с государственными структурами, нельзя получать государственные гранты. Много запретов и ограничений», - считает политолог Александр Кынев

Эксперт отмечает, что в России скоро пройдут выборы. Действующей власти важно показать, что она умеет не просто наказывать, но и миловать. Именно поэтому сейчас с целью публичного гуманизма некоторых людей лишают статуса иноагента.

«Власть демонстрирует своего рода милосердие и показывает, что способна не только наказывать, но и миловать. Это своего рода публичный гуманизм в рамках предвыборной кампании», — считает политолог Александр Кынев.

Психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о новой тенденции относительно отношения к иноагентам. Россияне начинают их жалеть, особенно, когда речь касается больших звезд шоу-бизнеса. Считают, что их вынудили покинуть Родину. Эксперт объяснила, почему такие мнения ошибочные. Одни следуют моде, а у других развился подростковый нигилизм, несмотря на зрелый возраст.