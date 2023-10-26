«Власть способна миловать»: Эксперты рассказали, почему список иноагентов РФ уменьшается
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Минюст начинает исключать из списка иноагентов некоторых россиян. Эксперты назвали причины подобной тенденции, сообщает newizv.ru.
Председатель комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев рассказал, что человек считается иноагентом до тех пор, пока высказывается против действий правительства РФ в негативном контексте, сотрудничает с иностранными компаниями или частными лицами, получает деньги из-за границы. Если человек переосмыслил занимаемую позицию и прекратил компрометирующие связи с западными представителями, то статус автоматически снимается. Таким способом реализовывается профилактическая функция закона.
«Хотя есть случаи, когда подают заявление или иск в суд, но как занимались политической деятельностью на иностранные деньги, так и продолжают заниматься. Понятно, что и статус иноагента за ними сохраняется», — пояснил «НИ» председатель комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев.
В комитете по безопасности Госдумы изданию сообщили, что в 2022 году было подано 25 заявлений от иноагентов с просьбой лишить их данного статуса. Были проведены проверки. Десять заявлений (от физических и юридических лиц) были удовлетворены. Политолог Юлий Нисневич отметил, что одних людей из списков удаляют, но потом вносят уже других.
«Я бы не выражал оптимизма по поводу списка иноагентов и его сокращения, — говорит политолог Юлий Нисневич. — Список каждую неделю пополняется. Многие попадают туда не понятно как. А есть и просто влиятельные организации, как Фонд дикой природы* или Гринпис*. Их признали иноагентами за их влиятельность и лоббирование решений в природоохранной области. В списке вообще куча людей, о которых мы ничего не знаем. Думаю, что сокращение этого списка можно связать с простым чиновничьим законом: бюрократические процедуры усложняются до тех пор, пока не перестают быть нужны»
Примечательно, что иноагентов из российского шоу-бизнеса в Минюсте не спешат исключать из списков. Чаще всего артистов включали в реестр из-за поддержки Украины или концертной деятельности на территории недружественных стран.
Политолог Александр Кынев рассказал, что статус иноагента мешает во многом.
«Статус иноагента жизнь осложняет прилично. Прежде всего это связано с гигантскими отчетностями, которые надо сдавать раз в квартал. Не сдал — приличный штраф. Есть и фактический запрет на профессию — например, нельзя преподавать, иноагентам не сдают помещение, есть запреты на взаимодействие с государственными структурами, нельзя получать государственные гранты. Много запретов и ограничений», - считает политолог Александр Кынев
Эксперт отмечает, что в России скоро пройдут выборы. Действующей власти важно показать, что она умеет не просто наказывать, но и миловать. Именно поэтому сейчас с целью публичного гуманизма некоторых людей лишают статуса иноагента.
«Власть демонстрирует своего рода милосердие и показывает, что способна не только наказывать, но и миловать. Это своего рода публичный гуманизм в рамках предвыборной кампании», — считает политолог Александр Кынев.
Психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о новой тенденции относительно отношения к иноагентам. Россияне начинают их жалеть, особенно, когда речь касается больших звезд шоу-бизнеса. Считают, что их вынудили покинуть Родину. Эксперт объяснила, почему такие мнения ошибочные. Одни следуют моде, а у других развился подростковый нигилизм, несмотря на зрелый возраст.