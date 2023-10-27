Недостойные: психолог объяснила, почему не стоит жалеть уехавших звезд

Многие думают, что звезд, которые покинули Россию и сейчас ходят по западным ток-шоу, критикуя свою страну, заставили так поступить. Что они просто вынуждены так себя вести, иначе потеряют виды на жительство, гражданство, недвижимость, а их семьям придется коротать век не на пляжах Майами, а в российской глубинке.

Эта теория становится все более популярной, и сейчас многие начинают жалеть уехавших.

Инфантильная позиция

Психолог Полина Токарева рассказала, могут ли действительно человека заставить изменить Родине и стоит ли жалеть Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича*. По ее словам, все они взрослые, успешные и богатые люди, которых заставить оскорблять свою страну против воли невозможно.

«Звезды, которые говорили гадости о своей стране и сейчас находятся в Израиле, с каждым днем становятся более патриотичными, так как видят, что сейчас там творится», — заявила Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она уверена, что в основе критики страны лежит нежелание разбираться в причинах происходящего.

«Это абсолютно детская история: здесь все плохо, а там все было очень хорошо. Очень сложно признаться в том, что ты был неправ. Потеря иллюзий, которая ждет множество релокантов, оказывается самой страшной. Они могли не говорить гадости, но тем не менее продолжили завоевывать вот таким дешевым способом популярность уже на западных площадках», — добавила Токарева.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Следуют моде

По мнению психолога, никто не заставлял наших знаменитостей что-то говорить против их воли.

«Через силу не говорит никто. Наличие своей позиции отличает взрослого человека от ребенка. Они либо действовали так для поддержания лояльности собственной аудитории, либо они так считают на самом деле. Это история глубокого предательства», — подчеркнула Токарева.

По ее словам, многие экзальтированно следуют моде.

«Модно поддерживать Украину — будем поддерживать, модно поддерживать Израиль — будем поддерживать Израиль», пояснила Токарева.

В последнее время, продолжила она, стало заметно отсутствие четкой позиции у этих людей.

Оправдание массовых убийств

«Если позиция пацифистская, то она должна такой и оставаться, но если человек начинает менять эту позицию в зависимости от повестки, то он либо плут, либо трус, либо инфантильный человек. Те же рок-звезды, которые высказались против СВО, приехали в Израиль и начали поддерживать зверские убийства мирных жителей в Газе», — отметила психолог.

А некоторые, например, Макаревич, взлет которого пришелся на период распада СССР, продолжают воевать против власти, выражая подростковый нигилизм. Так что не надо их жалеть, заключила собеседница издания.

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* Признан в РФ иноагентом